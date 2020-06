Ziemowit Gowin krytycznie o działaniach władzy. Kim jest Ziemowit Gowin?

Ziemowit Gowin rapuje. Krytycznie ocenia władzę

Do tej pory Ziemowit Gowin żył w cieniu. Jednak po udziale w wyzwaniu #hot16challenge2 to się zmieniło. Ziemowit Gowin w swojej zwrotce zarapował o działaniach władzy. Te ocenił krytycznie. Część cytatów z utworu Gowina juniora nie nadaje się do cytowania. Z jego rapu dowiadujemy się, że ma dość rządów Zjednoczonej Prawicy. "Polacy powinni postawić PiS-owcom polityczną mogiłę" - dodaje w utworze "Państwo z dykty".