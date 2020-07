Wybory 2020. Syn Jarosława Gowina poparł Rafała Trzaskowskiego. Jest reakcja kandydata KO (Relacja na żywo - 9 lipca)

Wybory 2020 odbędą się już w tę niedzielę. O Pałac Prezydencki walczą Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Zbieramy dla Was najnowsze informacje dotyczące kampanii. Kandydat KO odniósł się do pomysłu rywala ws. budowy Koalicji Polskich Spraw. Trzaskowski zapytał Dudę o pozwolenie Jarosława Kaczyńskiego i Jacka Kurskiego w tej sprawie. Polityk zareagował również na poparcie Ziemowita Gowina, syna jednego z liderów Zjednoczonej Prawicy. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybory prezydenckie. Najnowsze informacje (PAP)