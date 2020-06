Wybory 2020. Rafał Trzaskowski: rząd oddał niecały procent obiecanych mieszkań

- Samorząd współpracował z rządem przy budowie mieszkań. Do 2019 roku rządzący obiecali 100 tys. nowych lokali, powstał niecały procent. Dla porównania: w Warszawie oddaliśmy już 228 mieszkań, kolejne 460 oddamy do końca roku - zapowiadał w Rzeszowie kandydat PO na prezydenta. Według Rafała Trzaskowskiego jednym z najważniejszych problemów dla młodych Polaków jest zakup mieszkania.

- To ono jest warunkiem do rozwoju rodziny. Po południu ujawnię swój program dla młodych, on będzie dotyczył właśnie rozwiązania tego problemu. Moja propozycja będzie dotyczyła pozyskiwania kredytów, bo dla wielu ludzi to podstawowa ścieżka zakupu - tłumaczył podczas konferencji prasowej prezydent Warszawy. Przy okazji Trzaskowski skrytykował rząd za likwidację programów mieszkaniowych z czasów rządów PO-PSL.