Wybory 2020. Rafał Trzaskowski na Podhalu: "Rząd zostawił branżę turystyczną"

"Z Andrzejem Dudą łączy mnie miłość do nart"

Rafał Trzaskowski zażartował na Podhalu, że jest coś, co łączy go z prezydentem Andrzejem Dudą, to jest to miłość do nart. - Tutaj nauczyłem się na nich jeździć. Gdy miałem sześć lat pierwszy raz zjechałem z Kasprowego - opowiadał.