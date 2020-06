Wybory 2020. Jacek Wilk: nie będzie innej opcji. Mówił o głosowaniu na Trzaskowskiego

Zapewnił, że oczywiście Konfederacja zrobi wszystko, żeby to Krzysztof Bosak był w II turze i wygrał. Jeśli jednak tak się nie stanie, Jacek Wilk zagłosuje na kandydata KO. Zaznaczył jednak, że jest to tylko i wyłącznie jego prywatne zdanie i nie konsultował tego w ramach Konfederacji. - Takich rozmów jeszcze nie było - powiedział.

Wybory 2020. Jacek Wilk: to moje prywatne zdanie, nie rekomendacja Konfederacji

Podkreślił to także w swoim późniejszym wpisie w mediach społecznościowych. "Konfederacja stoi na jasnym i jednoznacznym stanowisku: KONFEDERACJA NIE DAJE ŻADNYCH REKOMENDACJI CO DO EWENTUALNEJ DRUGIEJ TURY!

(o ile oczywiście nie wejdzie do niej nasz kandydat, Krzysztof Bosak - a wszyscy walczymy właśnie o to)