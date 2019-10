Wybory 2019. Mieszkańcy Wielkopolski głosują w najbardziej nietypowym lokalu wyborczym [ZDJĘCIA]

Wybory parlamentarne 2019 trwają od godz. 7:00. Lokale wyborcze zostaną zamknięte o 21:00 i wtedy poznamy sondażowe wyniki wyborów. Jedno wiadomo już teraz - w wielkopolskim Czerwonaku wyborcy głosują w najbardziej barwnym lokalu.

Wybory parlamentarne 2019. Lokal wyborczy w Czerwonaku (woj. wielkopolskie) (PAP, Fot: PAP)

To już tradycja niemal każdych wyborów w Polsce. Gminny Ośrodek Kultury "Sokół" w podpoznańskim Czerwonaku na dzień głosowania zyskuje specjalne dekoracje.

Tym razem, na wybory parlamentarne, zmienił się w bajkowy zakład krawiecki.





































Źródło: PAP Codzienny Serwis Fotograficzny CSF

Pracownicy ośrodka kultury zastrzegają, że niecodzienny wystrój lokalu wyborczego nie mają niczego sugerować wyborcom. - Po prostu chcemy ich zachęcić do wyborów, do przyjścia do tego lokalu. Zależy nam, żeby głosowanie odbywało się w miłej atmosferze – powiedziała dyrektor "Sokoła" Joanna Szalbierz-Kędzierska.

Dodała, że początkowo zakład krawiecki miał być "zwykłym miejscem", ale większość pracowników podpoznańskiego ośrodka kultury zdecydowała, że musi on mieć bajkowy charakter.

Na samym środku sali pracownicy ustawili makietę olbrzymiej maszyny do szycia. Obok niej ustawili manekin ubrany we wstążki przechodzące przez maszynę. Są ona zapisane cytatami z literatury i prowadzą do kolejnych bajkowych postaci, rozmieszczonych w różnych częściach lokalu wyborczego.

Bajkowe postacie to małe lalki, przygotowane przez pracownicę ośrodka. Do wyobraźni wyborców pozostawiono decyzję o nazwaniu postaci – czy to skrzaty, wróżki czy inne bajkowe stwory.

W lokalu wyborczym w Czerwonaku są też ogromne guziki, nożyczki czy wykroje strojów, według których się szyje.

W przeszłości wielkopolski ośrodek kultury był już m.in. akwarium, przestrzenią kosmiczną, lasem, indiańską wioską, a podczas majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego zamienił się w stację kolejową.

Pracownicy ośrodka "Sokół" przyznają, że spotykają osoby, które przepisały się do rejestru wyborców w Czerwonaku specjalnie po to, by zagłosować w nietypowym lokalu wyborczym.

Przypomnijmy, że w całej Polsce trwa cisza wyborcza. Zakończy się o 21, kiedy zamknięte zostaną lokale wyborcze.

Źródło: polsatnews.pl

