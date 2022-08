Wskazano najbrzydsze miasto świata. Dziś jest oblegane przez turystów

Historia najbrzydszego miasta

W 1830 r. w okolicach Charleroi pojawiło się wielkie "boom węglowe", dzięki któremu kraj zyskał miano "Black Country". Jednak, kiedy w 1950 r. ropa zaczęła wypierać węgiel, serce przemysłu przeniosło się w inne rejony Belgii, prowadząc do upadku dotychczasowy przemysł, w tym miasto Charleroi. To był moment, kiedy zaczęły dominować tam wysoka przestępczość, prostytucja i rosnące ubóstwo. Według ostatnich statystyk bezrobocie w tym mieście wynosi 20 procent, podczas gdy średnia wartość dla całego kraju to sześć procent.