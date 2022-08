Sensacyjne znaleziska na dnie Bałtyku. "Lodowate muzeum"

Według szacunków, na dnie Morza Bałtyckiego spoczywa od 10 tys. do nawet 100 tys. wraków statków. To, co czyni znalezisko koło Lubeki wyjątkowym to lokalizacja w zachodniej części Bałtyku oraz to, że statek pochodzi z końca XVII-wiecznego okresu świetności rozkwitu tego miasta, podobnie jak polski Gdańsk należącego wtedy do Związku Hanzeatyckiego. - Nie znamy zbyt wielu statków z tego okresu - podkreśla Huber.