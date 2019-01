Września: Wyciek substancji chemicznych w zakładzie produkcyjnym Tonsil. 1 osoba nie żyje, 3 są ranne

We Wrześni w zakładzie produkującym sprzęt audio Tonsil doszło do wycieku oparów substancji chemicznych. Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne.

Do zdarzenia doszło w godzinach porannych w zakładzie produkcyjnym sprzętu audio Tonsil we Wrześni. - O godz. 8.03 otrzymaliśmy informację od dyspozytora Państwowego Ratownictwa Medycznego z Konina, że w jednej z wrzesińskich firm przy ul. Czerniejewskiej trwa resuscytacja osoby, a jeden z pracowników zasłabł i najprawdopodobniej doszło do zatrucia wziewnego substancją bądź gazem. Jeszcze w monecie przybycia straży trwała reanimacja tego człowieka. Niestety, ta osoba zmarła - mówił mł. bryg. Marek Mikołajczak, oficer prasowy KP PSP we Wrześni.