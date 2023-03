Wrze w Grecji. "Jedź, jedź". Zginęło 57 osób

Zamieszki w Grecji. Protestują mieszkańcy, strajkują kolejarze

Demonstranci starli się z policją, minister transportu tego kraju, w wyniku tragedii podał się do dymisji, a związek zawodowy kolejarzy rozpoczął strajk, oskarżając rząd o "brak szacunku". Mieszkańcy protestowali też przed główną siedzibą miejscowej firmy kolejowej Hellenic Train. W wieczornej, czwartkowej demonstracji brali udział studenci oraz pracownicy kolei. Tym razem jednak nie doszło do zamieszek, ponieważ policjanci byli już przygotowani na taką ewentualność i obstawili kordonem wejście do budynku.