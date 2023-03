Zaskakujące słowa Reznikowa. "Rosjanie blefują. Znam ich"

Mimo trudnej sytuacji na froncie Reznikow wierzy, że wojna może zakończyć się jeszcze w tym roku. - Nie będę opowiadał o stratach ukraińskich. To wojna, mamy ofiary, mamy zabitych i rannych, ale to znacznie mniej niż straty rosyjskie. Rosjanie stosują taktykę maszynki do mielenia mięsa, dla nich ich żołnierze to tylko mięso armatnie. Dla nas życie pojedynczego żołnierza jest cenne - podkreślił.