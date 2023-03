Wycofają się z Bachmutu? Zaskakujące słowa doradcy Zełenskiego

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar powiedziała na początku tego tygodnia, że do Bachmutu wysłane zostały posiłki. Ukraiński analityk wojskowy Ołeh Żdanow powiedział agencji Associated Press, że dodatkowe oddziały mogły zostać wysłane do wzmocnienia ukraińskich linii ognia na wzgórzu w Chasiw Jar, 15 kilometrów na zachód od miasta.