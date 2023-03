"Oblewał go pot". Tuż przed śmiercią szef MSZ Białorusi zwierzył się Finowi

Rola Mińska w agresji na Kijów wydaje się być oczywista. Aleksandr Łukaszenka użyczył Rosji swojego terytorium, pozwolił, by przed najazdem na sąsiada wojska rosyjskie i białoruskie przeprowadzały wspólne ćwiczenia, które okazały się preludium do wojny. Jednak białoruscy żołnierze nie dołączyli do ataku, a przywódca kraju wciąż zachowuje pewien sceptycyzm wobec prób wciągnięcia jego kraju w plan Władimira Putina.