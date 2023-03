Awantura na szczycie G20. Ławrow grzmi

Odbywający się w czwartek w New Delhi szczyt, na którym zgromadzili się przedstawiciele dyplomacji państw grupy G20, zamienił się w starcie Zachodu z Rosją. Zachód wezwał zrzeszone kraje, by wywierały presję na Kreml i zmusiły Moskwę do zakończenia wojny w Ukrainie. Wywołało to oburzenie szefa rosyjskiego MSZ, Siergieja Ławrowa, który dał upust swojej irytacji i nazwał obrady "farsą".