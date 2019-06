Wrocław. Nożownik o motywach ataku na księdza: oczywiste. Jest aresztowany

Trzymiesięczny areszt dla 56-letniego Zygmunta W., który nożem ranił księdza we Wrocławiu. Mężczyzna usłyszał wcześniej zarzut usiłowania zabójstwa. Miał też zdradzić motyw ataku.

Podejrzany we wtorkowe przedpołudnie został przewieziony do wrocławskiego sądu.

Zygmunt W. podszedł do ks. dra Ireneusza Bakalarczyka - kierownika notariatu wrocławskiej kurii i duszpasterza Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej - który szedł akurat do kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu.