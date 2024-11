Wrak-widmo na Bałtyku. Zbliża się do nadbrzeża w Koszalinie

Kapitanowie jednostek, które przepływają obok dryfującego statku na duńskich wodach, a także monitorujące akwen dwa samoloty, polski i niemiecki, raportują, co dzieje się z jednostką. Wrak przemieszcza się w stronę polskiego wybrzeża .

Statki i samoloty prowadzą monitoring pod kątem ewentualnego zanieczyszczenia środowiska . - Wysłana na miejsce jednostka SAR służy m.in. do zwalczania rozlewów olejowych, gaszenia pożarów, holowania ratowniczego - powiedziała w rozmowie z PAP rzeczniczka prasowa Urzędu Morskiego w Szczecinie Ewa Wieczorek.

Jak podaje TVP Info, na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru i uszkodzeń na pokładzie "Sofii". Gdy doszło do pożaru, na Bałtyku było od 5 do 7 st. w skali Beauforta. Wiał silny wiatr.