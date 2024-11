Deszcz, śnieg i niekorzystny biomet. Prognoza na koniec tygodnia

Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 stopni Celsjusza na wschodzie kraju do 6-7 st. C na zachodzie. W rejonach podgórskich i w górach będzie chłodniej.

W sobotę w dzień zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, na zachodzie i północy małe. Na południowym wschodzie możliwe będą opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Termometry wskażą od zera w rejonach podgórskich Karpat do 4 st. C w centrum i 7 st. C na zachodzie.