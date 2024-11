Nawet 25 cm śniegu. Synoptyk: będzie ciekawie

- To jest charakterystyczne dla naszej strefy, ze z zachodu na wschód przemieszczają się ośrodki, które nam przynoszą raz ocieplenie, a raz ochłodzenie. Teraz akurat mamy epizod ocieplenia - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Kamil Walczak, synoptyk IMGW.

Pytany o to, co czeka nas w nadchodzących dniach mówi, że "zrobi się ciekawie".

Prognozuje się, że w południowej i zachodniej części kraju pojawi się do ok. 20 cm białego puchu.

- W rejonach Dolnego Śląska, blisko granicy, czyli np. koło Jakuszyc i Świeradowa Zdroju spadnie nawet 25 cm śniegu . I to w ciągu półtorej doby - wylicza Kamil Walczak.

Opady śniegu w górach, silny wiatr na Wybrzeżu i deszcz lub deszcz ze śniegiem w pozostałych częściach kraju to efekt niżu, który dociera do Polski. Do końca tygodnia temperatura będzie oscylować w granicach 3-6 stopni Celsjusza.