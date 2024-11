Sztorm na Bałtyku. Wydano ostrzeżenia

"Wiatr południowo-wschodni skręcający na północno-wschodni 5 do 7, w porywach 8, na południu przejściowo zmienny 2 do 4 w skali B. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 7 stopni Celsjusza. Widzialność umiarkowana do słabej. Deszcz" - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.