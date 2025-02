Ostatki 2025. Kiedy wypada koniec karnawału?

Tłusty Czwartek, będący kulminacją karnawałowych zabaw, w 2025 roku przypada na 27 lutego. To wyjątkowo późna data, co oznacza, że miłośnicy pączków i faworków będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Na przykład w ubiegłym roku Tłusty Czwartek był 8 lutego.

Ostatki, czyli koniec karnawału, w 2025 roku przypadają na 4 marca. To czas, kiedy kończą się huczne zabawy i rozpoczyna okres postu. Karnawał w tym roku trwa od 6 stycznia do 4 marca, co daje blisko dwa miesiące na świętowanie.