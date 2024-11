Skradziono porsche. Auto znaleziono na parkingu podziemnym

Policjanci z Lublina rozwiązali sprawę kradzieży samochodu marki Porsche, która miała miejsce w minioną sobotę. Zgłoszenie o skradzionym aucie, które było zaparkowane przy jednej z ulic w Lublinie, trafiło do funkcjonariuszy tego samego dnia. Właściciel pojazdu oszacował jego wartość na ponad 200 tysięcy złotych .

Porsche do kasacji. Za kierownicą 18-latek

Sprawą zajęli się śledczy z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie . Funkcjonariusze zaczęli analizować wszelkie dostępne ślady, co pozwoliło im szybko ustalić, gdzie znajduje się skradzione auto. Po kilku dniach śledztwa udało się ustalić, że porsche zostało zaparkowane na jednym z podziemnych parkingów w Warszawie . Natychmiast powiadomiono policjantów z Komendy Stołecznej Policji, którzy podjęli działania na miejscu.

W wyniku przeprowadzonych czynności, zatrzymano 41-letniego mężczyznę, który podejrzewany jest o kradzież z włamaniem. Samochód został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Zatrzymany 41-latek trafił do Lublina, gdzie wkrótce usłyszy zarzuty. Policjanci doprowadzą go do prokuratury, która podejmie decyzję o dalszym postępowaniu, w tym ewentualnym zastosowaniu środka zapobiegawczego.