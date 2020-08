Wpis ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Jest reakcja rzecznika biskupa tarnowskiego

Rzecznik dodał, że w związku z tym, iż w publikacji podano nazwiska, urzędy oraz zasugerowano zaniedbania w tym dochodzeniu, w najbliższym czasie sprawa zostanie skierowana do kancelarii prawnej, by na tej drodze bronić dobrego imienia, które zostało naruszone.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski opisał na blogu, że w 2002 roku ówczesny biskup tarnowski Wiktor Skworc odwołał jednego z kapłanów z urzędu proboszcza. Jak napisał, do kurii wpływały skargi od rodziców chłopców, którzy byli molestowani przez duchownego.

"Po odwołaniu z funkcji proboszcza ksiądz został skierowany na kilkumiesięczny urlop, a następnie do pracy duszpasterskiej w diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie. Po powrocie do kraju w 2009 roku trafił do parafii w jednym z tamtejszych miast. Pomimo udowodnionych molestowań nadal uczył w szkole i prowadził rekolekcje” - opisywał duchowny.