WOŚP 2019: jak Światełko do nieba będzie wyglądać w tym roku w Warszawie?

WOŚP 2019: Światełko do niebo 2019 to charakterystyczny element finału charytatywnej zbiórki. Jak będzie wyglądać w Warszawie w tym roku?

WOŚP 2019 - finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Finał Wielkiej Orkiestry Światowej Pomocy wiąże się z dziesiątkami wydarzeń odbywających się na terenie całej Polski, a także poza jej granicą. Wśród nich można wymienić między innymi pokazy, konkursy, licytacje, koncerty, biegi itp. Punktem kulminacyjnym każdego Finału WOŚP jest tzw. Światełko do nieba, czy krótki pokaz fajerwerków. W roku 2019 zmianie nie ulegnie godzina finału, który jak co roku przewidziany jest na godzinę 20:00. Kulminacyjny punkt wydarzenia nie oznacza jednak końca zabawy. Wśród atrakcji przewidziane są liczne koncerty. Parę minut po godzinie 20:00 na scenie wystąpi Lao Che, a w dalszej kolejności BOKKA, Dr Misio oraz Nocny Kochanek.

WOŚP 2019 – Światełko do nieba w Warszawie

W Warszawie 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jak co roku będzie mieć miejsca na placu Defilad, tuż obok Pałacu Kultury i Nauki. Dużą zmianą będzie natomiast punkt kulminacyjny, którym zwykle był pokaz fajerwerków. W nawiązaniu do Światełka do nieba Jurek Owsiak oznajmił na swoim Facebooku, że w tym roku strzelaniny nie będzie. Nie podano jeszcze, w jaki sposób uda się zastąpić fajerwerki, jednak na pewno tegoroczny finał odbędzie się bez huku.