Wolski o sytuacji w Bachmucie. "Ukraińcy wysadzili wszystkie mosty"

Na dwóch odcinkach frontu od dłuższego czasu dzieje się niewiele. Chodzi o miasta Chersoń i Zaporoże, wokół których od miesięcy nie toczą się już tak intensywne walki. - Na odcinku chersońskim nie wydarzyło się nic od kwartału. Sporadyczny ostrzał artylerii, użycie dronów, nic przełomowego – komentuje bieżącą sytuację na froncie Jarosław Wolski, politolog, publicysta i analityk wojskowy. Jak podkreśla autor kanału na YouTube "WoW – Wolski o Wojnie", krwawe walki wciąż toczą się w okolicach Awdijiwki. To tam obrońcy Kijowa walczą z dużymi siłami okupanta od co najmniej czterech miesięcy. Żołnierze Putina próbują przejąć region, który ma kluczowe znaczenie dla węzła kolejowego i kwestii zaopatrzenia wojsk. - Awdijiwka znajduje się pod ciągłym ostrzałem Rosjan od ponad dwóch kwartałów - zaznaczył Wolski. W ostatnich dniach media na całym świecie rozpisują się na temat sytuacji w Bachmucie. Wolski bez złudzeń stwierdził, że obecna sytuacja w tej części obwodu donieckiego jest dla Ukraińców "zła". - Został już tylko worek z siłami ukraińskimi w samym Bachmucie. Ukraińcy wycofali się za rzekę Bachmutkę i wysadzili wszystkie mosty - zdradził wojskowy analityk. Dlaczego Rosjanie tak bardzo chcą przejąć Bachmut? Jakie będzie miało to znaczenie dla dalszych losów wojny?