Wnuk znęcał się nad babcią. "On zawsze był taki wariat"

Mieszkańcy Rudnika nad Sanem znają Filipa W. jako osobę, która często zachowywała się agresywnie. - On zawsze był taki wariat. Miał jakieś takie dziwne ataki agresji, że nagle zaczynał na ulicy bić kogoś, albo popychać. Tylko że on chyba jest chory, może ma coś z głową, tak ludzie opowiadali - mówiła "Faktowi" rudniczanka.

Filip W. miał również agresywnie odnosić się do innych w internecie, używając obelżywych słów. Sąd Rejonowy w Nisku, na wniosek Prokuratury Rejonowej, zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia.

Mieszkańcy są zszokowani sytuacją. Filip W. miał wiele razy w miejscach publicznych zachowywać się "dziwnie". - On wpadał gdzieś i był taki przerażony, krzyczał, żeby mu pomóc, bo się nad nim znęcają. Był autentycznie przerażony, ale żeby to on był tym, który miał się znęcać... W Rudniku wszyscy się znają, znam też jego babcię. To taka zadbana, odważna kobieta. Towarzyska, często się śmiała. Kto by przypuszczał, że w domu ma takie coś - relacjonowała rudniczanka.