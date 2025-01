Awantura w urzędzie miasta. Musiała reagować policja

Do niebezpiecznego incydentu doszło w Urzędzie Miejskim w Piszu. 37-letni mieszkaniec miasta, będący pod wpływem alkoholu, wszedł do budynku i zaczął grozić pracownikom . Jak czytamy w serwisie wspolczesna.pl, mężczyzna, znany już policji z wcześniejszych naruszeń prawa, domagał się pracy.

Pierwszy zarzut dotyczy kierowania gróźb karalnych wobec jednego z urzędników, któremu groził pobiciem i uszkodzeniem ciała. Drugi zarzut to zakłócenie miru domowego w magistracie, gdzie wdarł się do gabinetu i odmówił jego opuszczenia mimo próśb urzędnika. Zatrzymany przyznał się do obu czynów.