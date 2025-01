Wykorzystał seksualnie 7‑latkę i 10‑latkę. Akcja policji na Śląsku

Mężczyzna był ścigany za przestępstwa popełnione w latach 2022-2023 na terenie województwa śląskiego. W kwietniu ubiegłego roku sąd wydał nakaz doprowadzenia go do zakładu karnego, a w październiku list gończy. " Wymiar sprawiedliwości poszukiwał 35-latka za seksualne wykorzystanie dwóch dziewczynek w wieku 7 i 10 lat " - poinformował zespół prasowy śląskiej policji.

To nie jedyny przypadek zatrzymania w ostatnich dniach. We wtorek śląska komenda poinformowała o schwytaniu 36-letniego zabrzanina, który również ma do odbycia wyrok dwóch i pół roku więzienia za pedofilię. Także on był ścigany listem gończym. Poszukiwania takich przestępców często trwają wiele lat, a w ukrywaniu się pomagają im bliscy lub znajomi. Część z nich wyjeżdża z kraju na długi czas.