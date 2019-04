Wnuczek nie miał skrupułów. 127 razy okradł swoją babcię

19-latek z Kosakowa (woj. pomorskie) usłyszał 127 zarzutów kradzieży z włamaniem. Młody mężczyzna bez pozwolenia używał karty płatniczej swojej 63-letniej babci, z którego wyprowadził łącznie 72 tys. zł. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Kobieta zgłosiła się na policję pod koniec marca, gdy zorientowała się, że zginęła jej karta płatnicza. 63-latka udała się do banku, aby zablokować kartę, jednak okazało się, że jest już za późno. Na miejscu kasjerka przedstawiła jej wydruki dotyczące licznych - jak się okazało niedokonanych przez klientkę, wypłat z konta.

Funkcjonariusze ustalili, że za wyprowadzeniem pieniędzy z konta stoi wnuczek kobiety, który znał PIN do jej karty. Jak się okazało, 19-latek systematycznie od stycznia 2018 roku do końca marca b.r. wypłacał pieniądze i robił zakupy posługując się skradzioną kartą.

Kodeks karny kwalifikuje tego rodzaju czyn jako kradzież z włamaniem. Za to przestępstwo grozi do 10 lat więzienia. Policja ustaliła miejsce pobytu 19-latka i zatrzymała go. Wyrodny wnuczek usłyszał 127 zarzutów.