Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. 15 sierpnia Polska obchodzi święto Matki Boskiej Zielnej

15 sierpnia obchodzimy w Polsce dwa święta: kościelne i państwowe. Chodzi o święto Matki Boskiej Zielnej i Wojska Polskiego. Z tej okazji słowa do Polaków skierował nuncjusz apostolski Salvatore Pennacchio. Przekazał on błogosławieństwo od papieża Franciszka.



Święto Matki Boskiej Zielnej i święto Wojska Polskiego to dwa święta, które przypadają 15 sierpnia. Obchodzi się je w Polsce co roku. Święto Matki Boskiej Zielnej to właściwie święto kościelne Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z kolei święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, nazywane także świętem Wojska Polskiego, jest uroczystością państwową.