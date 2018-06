Włochy. Nowy szef MSW: nielegalni imigranci muszą pakować walizki

- Dla nielegalnych imigrantów skończyła się beztroska - tak oświadczył dzień po zaprzysiężeniu rządu Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd nowy minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvini. Skrytykował również organizacje pozarządowe, które pomagają uchodźcom.

Zdaniem polityka, Włochy nie mają pieniądzy na to, by utrzymywać nielegalnych imigrantów. - Muszą pakować walizki, spokojnie, ale muszą wyjechać - mówił podczas wiecu w mieście Vicenza na północy Włoch Salvini, lider prawicowej Ligi.

To jednak nie wszystko. Nowy szef włoskiego MSW nazwał organizacje pozarządowe pomagającym uchodźcom "wiceprzemytnikami" ludzi. - Pewne jest to, że państwa muszą znowu postępować jak na państwa przystało, a żaden wiceprzemytnik nie może zawinąć do naszego portu - zadeklarował Salvini.