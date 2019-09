Włochy. Giuseppe Conte wraca za ster. Rząd Republiki powołany

Kryzys parlamentarny we Włoszech oficjalnie zażegnany. W środę do życia powołano nowy rząd pod przewodnictwem Giuseppe Contego. Koalicję rządzącą utworzą Ruch Pięciu Gwiazd i centrolewicowa Partia Demokratyczna.

Do wspólnego porozumienia udało się dojść po blisko 2 tygodniach rozmów. Finalnie w środę Conte udał się do prezydenta Sergio Mattarelli z listą członków nowego gabinetu. Została ona w całości zaakceptowana przez szefa państwa. Zdecydowana większość ministrów to nowe osoby, które nie zasiadały w poprzednim rządzie profesora Contego powołanym w czerwcu zeszłego roku.