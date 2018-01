Władysław Frasyniuk tłumaczy swoje stanowisko wobec prokuratury. "Obywatel nie może się bać"

Komunizm a teraźniejszość? Władysław Frasyniuk stwierdził, że nie ma już różnicy między tymi czasami. - Uważam, że przestało istnieć w Polsce państwo prawa - stwierdził były opozycjonista. Tłumaczył, że nie stawił się na wezwanie prokuratury i namawia obywateli, by "stawali po stronie konstytucji". Frasyniuk bardzo ostro skrytykował ostatnie wydarzenia polityczne w wydaniu opozycji. - Ja już nie wierzę w żadną wielką koalicję - skwitował.

- Władza postawiła się ponad prawem - uznał Władysław Frasyniuk w TVN24. Dodał, że zgodnie z konstytucją jako obywatel musi stanąć po jej stronie. Dlatego w piątek nie stawił się na wezwanie prokuratury. - I w sytuacji w której państwo łamie konstytucję, obywatel nie może się bać - zaznaczył. Frasyniuk uznał, że teraz "nie ma państwa prawa" i jest w sporze z państwem, tak jak to miało miejsce w stanie wojennym. - Uważam, że przestało istnieć w Polsce państwo prawa - stwierdził. - Ja nie jestem wyjątkowym obywatelem - zapewnił i uznał, że gdy "wracamy do mrocznej historii, gdy prawo nie ma żadnego znaczenia", ma prawo mówić "dosadnie i trochę w imieniu szarych obywateli".

Frasyniuk powiedział, że być może obywatele mogą teraz nawet zostać skopani czy zabici na komisariacie. - Namawiam jednak obywateli, żeby stanęli po stronie konstytucji - stwierdził. - Nie ma, dlatego że została naruszona konstytucja - odpowiedział na pytanie o to, czy nie ma różnicy między komunizmem a obecnymi czasami.

Frasyniuk punktuje opozycję

- Jeśli nie ma zasad, to mamy to, co mieliśmy w Sejmie - powiedział i stwierdził że opozycja się pogubiła, bo "nie przestrzega żadnych zasad". - Ja jestem za stary, żeby starać na barykady - zaznaczył.