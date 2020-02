Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka negocjowali. W przerwie poszli grać w hokeja

Prezydenci spotkali się w Soczi, by negocjować wchłonięcie Białorusi przez Rosję. Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka przerwali jednak rozmowy i wspólnie zagrali w hokeja. Obaj wystąpili w jednej drużynie "białych" przeciwko drużynie "niebieskich". Kto wygra, było do przewidzenia.

W 1999 roku Borys Jelcyn i Aleksandr Łukaszenka podpisali umowę o integracji. Od tamtej pory Rosja naciska na Białoruś, by ta zgodziła się na wchłonięcie przez potężnego sąsiada. Na papierze współpraca ma zakładać wspólną walutę, służby celne i wymiar sprawiedliwości. W piątek Putin i Łukaszenka spotkali się w Soczi, by raz jeszcze wrócić do tematu.