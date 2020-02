Mateusz Kijowski ma nową pracę. Informatyk postanowił zmienić branżę

Gdy stanął na czele Komitetu Obrony Demokracji, usłyszała o nim cała Polska. Walczył z PiS, gościł u polityków opozycji i udzielał setek wywiadów. Potem kolejne afery sprawiły, że zniknął z życia publicznego. Co robi teraz? Właśnie został fryzjerem.

Mateusz Kijowski deklarował, że z wykształcenia jest informatykiem. Mimo to często zmieniał pracę i realizował się w różnych branżach. Jego życie o 180 stopni zmieniło się pod koniec 2015 roku. To wtedy założył na portalu społecznościowym Facebook grupę o nazwie Komitet Obrony Demokracji. Po trzech dniach należało już do niej ok. 30 tys. użytkowników. Mateusz Kijowski stanął na czele ruchu walczącego z polityką Prawa i Sprawiedliwości.