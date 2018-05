Nietypowa promocja książki Kijowskiego. Postawiono na... literówki

Były lider KOD nie przestaje zaskakiwać. Swoją nową książkę pt. "Buntownik. Rozmowy niekontrolowane", którą napisał wraz z Piotrem Surmaczyńskim, postanowił promować na Facebooku. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na jej okładce znalazły się rażące błędy.

- No więc byliśmy ciekawi, czy ktoś zauważy błąd na okładce. Okazuje się, że jako pierwsi zauważyli go Maciej i Grażyna. No to teraz pytanie, kto kolejny odkryje. Czekamy na uwagi! - napisali.