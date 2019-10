Wizy zniesione? LOT otwiera nowe połączenie do USA. Wiemy jakie

Dokładnie 5 sierpnia 2020 r. LOT zainauguruje bezpośrednie połączenie z Warszawy do San Francisco. To realizacja zapowiedzi Rafała Milczarskiego, który w Wirtualnej Polsce stwierdził, że po zniesieniu wiz przewoźnik uruchomi kolejną trasę do USA.



San Francisco będzie 9. trasą polskiego przewoźnika do Stanów Zjednoczonych. Jak informuje spółka, loty do największego miasta w Północnej Kalifornii będą realizowane cztery razy w tygodniu Boeingami 787 Dreamliner. Trasa wynosząca ponad 10 tys. km potrwa około 12 godzin. Ma to być najszybsza trasa na tym odcinku z Europy Środkowo-Wschodniej.

- San Francisco znajdowało się na liście naszych nowych kierunków już od dłuższego czasu, ale nieprzypadkowo zdecydowaliśmy się ogłosić to połączenie właśnie teraz. 30 września Polska oficjalnie dołączyła do programu ruchu bezwizowego, dzięki czemu już wkrótce amerykańskie wizy dla Polaków przejdą do historii. Jestem dumny, że nasza kampania "Bez Wiz do USA", którą prowadziliśmy od 2018 roku, przyczyniła się do tego sukcesu - mówi Rafał Milczarski, Prezes Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT.