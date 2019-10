Wizy do USA zniesione. Jak będzie wyglądać procedura?

Donald Trump zdecydował o włączeniu Polski do programu Visa Wiever. Oznacza to zniesienie wiz turystycznych i biznesowych dla Polaków. Jak będą teraz wyglądać procedury niezbędne do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych?

Wizy do USA zniesione. Jak będzie wyglądać procedura? (East News)

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie poinformowała że z dniem 30 września 2019 r. Polska i USA dopełniła warunków wszystkich warunków niezbędnych do udziału w programie Visa Waiver.

Teraz procedurami administracyjnymi zajmie się Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA. Mają one potrwać kilka miesięcy - możliwe, że podróż do Stanów Zjednoczonych na nowych zasadach będzie możliwa od stycznia lub marca 2020 roku. Stanie się to, gdy Sekretarz Bezpieczeństwa Wewnętrznego ogłosi datę rozpoczęcia podróżowania w ramach Programu Ruchu Bezwizowego.

Wizy do USA zniesione. Kiedy polecimy do Stanów na nowych zasadach?

By polecieć do USA niezbędny będzie paszport z chipem do odczytu komputerowego, oraz pomyślna autoryzacja za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization - ESTA). Bez wizy będzie można przebywać na terenie Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i biznesowych przez 90 dni. Przedłużenie pobytu nie będzie możliwe. Zamiast 160 dolarów zapłacimy 14 za ESTA, które jest ważne dwa lata.

Granicy z USA nie będą mogli jednak przekroczyć wszyscy. Więcej o obostrzeniach programu Visa Waiver przeczytasz w tekście money.pl.

Dlaczego zniesienie wiz dla Polaków trwało tak długo? Ambasada USA tłumaczy, że większość krajów sąsiadujących z Polską weszła do programu ruchu bezwizowego, kiedy wymogi prawne były mniej restrykcyjne. W ostatnich latach Kongres USA zaostrzył przepisy dotyczące bezpieczeństwa.