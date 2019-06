Wizy do USA dla Polaków będą wreszcie zniesione? Głos w sprawie zabrał Donald Trump

Wizy do USA. Donald Trump zabrał głos w sprawie programu bezwizowego. Polska może dołączyć do niego w ciągu 90 dni.



Donald Trump o wizach dla Polaków

Przypominamy, że z wizytą w Waszyngtonie przebywa obecnie prezydent Andrzej Duda. Podczas rozmowy głowy państwa z prezydentem Stanów Zjednoczonych, z ust amerykańskiego polityka padły obiecujące deklaracje. Donald Trump otwarcie przyznał, że ma nadzieję na dołączenie Polski do programu bezwizowego. Jego zdaniem może to nastąpić już w ciągu 90 dni. Trump nie ukrywał, że sytuacja jest jednak złożona, a do elitarnej grupy, od której nie wymaga się dokumentu, należy niewiele krajów. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że Polska jest jednym z nielicznych państw członkowskich UE, którego obywatele przed podróżą do USA nadal muszą obiegać się o wizy.