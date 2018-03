"Wiosna, ewidentnie". Czytelnicy WP dzielą się wrażeniami z pierwszego ciepłego dnia w tym roku

To był zdecydowanie najcieplejszy dzień w 2018 r. Wielu z was odczuło to na własnej skórze, o czym świadczą zdjęcia, którymi podzieliliście się z nami. Fotografie jakie udało wam się zrobić w czasie spaceru po parku, pracy w ogródku czy przechadzce po lesie mają jeden, bardzo wyraźny wydźwięk - wiosna tuż, tuż.

Jedna z naszych czytelniczek podzieliła się zdjęciem krokusów, które dziś zakwitły w jej ogródku (Facebook.com, Fot: mariola.cichon.58)

Wasza reakcja bardzo pozytywnie nas zaskoczyła - i to podwójnie! Raz, że dostaliśmy od was naprawdę sporo zdjęć, i dwa, że wiosenna atmosfera zawitała w wielu miejscach Polski. Nasze apetyty na słońce i wysokie temperatury zostały mocno rozbudzone. Teraz czas na resztę czytelników.

