Wilk 200 metrów od szkoły. Polował w biały dzień

Wilk jest regularnie widywany w okolicach Oazy, miejsca, gdzie w sezonie letnim wynajmowane są domki letniskowe. Ośrodek mieści się niemal w centrum Uścia, od którego oddziela go jedynie rzeka Ropa i drewniany most. To właśnie pod mostem drapieżnik znalazł miejsce do polowania oraz skonsumowania zdobyczy. I to zaledwie 190 metrów od tego miejsca znajduje się szkoła podstawowa i przedszkole.