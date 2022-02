Wielka rewolucja w Egipcie. Nowa stolica, stare problemy

Średniej klasy obywatel ma za to szansę zyskać na wyniesieniu się urzędników. Aktualna stolica zmaga się z ciągłymi blokadami ulic, spowodowanymi ochroną budynków ambasad i ministerstw. Czy tylko? Teoretycznie NAC zaoferuje sporo nowych miejsc pracy, przynajmniej tymczasowo. Problem w tym, że znajduje się ok. 45 km od Kairu, co oznacza, że pracować w niej mogą głównie jej mieszkańcy- dojazd dla biedniejszej części społeczeństwa okaże się problemem nie do pokonania.