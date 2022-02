Kolejne maile w sieci. Krokodyl z Egiptu dla Dworczyka

Opublikowane zostały kolejne maile mające pochodzić z prywatnej skrzynki pocztowej Michała Dworczyka. Wynika z nich, że premier przed wyjazdem do Egiptu miał wydać swoim podwładnym dyspozycje co do przekazu dla mediów. Szef KPRM miał poprosić szefa rządu o prezent z podróży w postaci... małego krokodyla.