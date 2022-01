Afera mailowa. "Luźna atmosfera" i "miła prowadząca". Tak doradcy planowali ocieplić wizerunek premiera

Najlepiej dwa wywiady

Joanna Kopcińska, ówczesna rzeczniczka rządu i sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, nie była do tego pomysłu przekonana. "Była mowa o przekazie do tych niezdecydowanych wśród widzów innych stacji, może to warto rozważyć, po co przekonywać nieprzekonanych" - pisała.