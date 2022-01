Afera mailowa. Dworczyk miał umówić wywiad. "Będziemy mieli pełną kontrolę"

W mailu czytamy, że szef polskiego rządu miał mieć zastrzeżenia co do rozwiązania zaproponowanego przez Dworczyka. "Ale Osiecki w nas wali nie wiem, czy to dobry wybór" - miał odpisać. Uspokoić miał go jednak Matynia. "Wali w nas Godusławski. Osiecki zrobi jak chcemy - odparł współpracownik premiera w opublikowanej wiadomości.