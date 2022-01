Afera mailowa. "Nie ujawniajmy, by nie podważać znaczenia", czyli kulisy powstania pewnego raportu w USA

W marcu 2019 roku prestiżowy amerykański think-thank Center for Strategic and Budgetary Assessments, związany z blisko z Republikanami i Pentagonem, opublikował raport o wschodniej flance NATO, sugerujący zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju. Jak wynika z domniemanych maili ze skrzynki Michała Dworczyka, raport został on sfinansowany przez KPRM. - Nie ujawniamy tego publicznie […], żeby nie podważać jego znaczenia – czytamy w jednej z wiadomości.