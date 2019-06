Wieczór w Sejmie pod znakiem głosowań. Przyjęto nowelizację ws. zaostrzenia kar za pedofilię

Posłowie w bloku głosowań przyjęli dziś kilka ważnych ustaw. Zajmowali się m.in. senackimi poprawkami do nowelizacji Kodeksu Karnego zaostrzającego kary za przestępstwa pedofilii czy projektem nowelizacji Karty nauczyciela zakładającej podwyżki dla pedagogów.

Parlamentarzyści w wieczornym głosowaniu przyjęli projekt 41 poprawek rekomendowanych przez Senat. Przepisy dotyczyły zaostrzenia kar za przestępstwa dotyczące pedofilii. Sąd będzie mógł m.in. orzec bezwzględne dożywocie za najcięższe zbrodnie, ale nie będzie to dla niego obligatoryjne. Poprzednio w określonych przypadkach musiał orzekać taki wyrok bez prawa do wcześniejszego zwolnienia - podaje PAP.

Zaostrzenie kar za pedofilię. Ustawa trafi na biurko prezydenta

Inna poprawka dotyczy karalności za obcowanie płciowe z małoletnimi poniżej 15 roku życia za co grozić teraz będzie do 15 lat pozbawienia wolności. Za zgwałcenie dziecka pedofil może iść do więzienia nawet na 30 lat, a najcięższe przestępstwa nie będą się przedawniać. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.