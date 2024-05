Ważny apel leśników. Pod żadnym pozorem nie wolno tego robić

Małe zajączki, podobnie jak koźlęta, nie mają zapachu i również pozostawiane są same na otwartej przestrzeni. Matka, po urodzeniu młodych, rozprowadza je pojedynczo w różne miejsca i odwiedza raz na dobę, karmiąc bardzo tłustym, odżywczym mlekiem. Zwiększa to w naturze ich szanse na przeżycie. Dlatego po spotkaniu takiego maleństwa nie należy go dotykać. Zostawiając na nim swój zapach, sprawimy, że matka nie podejdzie do niego i go nie nakarmi.