Wassermann po przegranej w Krakowie. "Walczono ze mną na różnych płaszczyznach"

Mocna wypowiedź Małgorzaty Wassermann po ogłoszeniu wyników II tury wyborów samorządowych w Krakowie. - Walczono ze mną na różnych płaszczyznach - przyznała gorzko Wassermann na antenie wPolsce.pl.

Kandydatka PiS na prezydenta miasta podkreśliła, że start w wyborach nie był dla niej łatwy. Wassermann przyznał, ze pojawiły się pewne mity na jej temat, które wskazywały na to, ze nie chce prowadzić kampanii w Krakowie. - Do moich znajomych dzwonili ludzie ze środowiska Jacka Majchrowskiego z pytaniami, "po co to robicie Małgosi? Ona ma ważniejsze funkcje przed sobą. Robicie jej krzywdę". Walczono ze mną na różnych płaszczyznach - podkreśliła kandydatka PiS.