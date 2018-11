Wassermann: mam całkowite poparcie ze strony Kaczyńskiego

"Mam całkowite wsparcie ze strony prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego, ministrów i posłów" - zapewniła Małgorzata Wassermann w "Rzeczpospolitej". Skomentowała także sprostowanie premiera ws. smogu w Krakowie.

Odniosła się też do kwestii sprostowania, które zamieścił Morawiecki po swoich słowach, że "władze Krakowa nie zrobiły nic lub prawie nic w walce ze smogiem". Wassermann przekonywała, że moment, w którym premier wyrażał swoje stanowisko i wtedy, gdy przyjechał do Krakowa, to była chwila, gdy te normy były bardzo mocno przekroczone i on podsumował stan na tamtą chwilę.