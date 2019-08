Warszawa. Pogoda na dziś. Zabrać parasol czy okulary przeciwsłoneczne?

Diametralna zmiana pogody w Warszawie. Słupki rtęci spadną poniżej 20. kreski. We znaki da się również przelotny deszcz i nieco silniejszy wiatr.

Warszawa. Pogoda na środę 21 sierpnia

Opady deszczu, które dały się we znaki we wtorek wieczorem, nie ustąpią aż do godziny 7 rano w środę. Nieco do życzenia pozostawi również temperatura. Synoptycy prognozują, że do godziny 12 wyniesie ona maksymalnie 17 st. C.